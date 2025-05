POL-HRO: Technischer Defekt sorgt für Schuppenbrand in Tessin

Tessin/Landkreis Rostock (ots) -



Am Freitagabend kam es zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr in der Tessiner Gildelandstraße, da es zu einem Brand eines Heizungsschuppens auf dem Hinterhof eines Reihenhauses kam.



Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen bemerkten die Eigentümer gegen 19:30 Uhr, dass aus dem besagten Schuppen Rauch aufstieg und es im Inneren bereits zu brennen anfing. Noch vor Eintreffen der alarmierten Feuerwehr konnte der Eigentümer mittels eigener Feuerlöscher den Brand eindämmen. Die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Tessin und Prangendorf löschten die entstandenen Glutnester. Durch den Brand und die damit einhergehenden Löscharbeiten entstand ein Sachschaden von ca. 10.000EUR, wobei ein unmittelbar angrenzender Schuppen auf dem Nachbargrundstück ebenso leicht beschädigt wurde. Für die Ermittlung der Brandursache kam noch am Abend der Kriminaldauerdienst der Polizei zum Einsatz. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen ist ein technischer Defekt für den Brandausbruch ursächlich.



