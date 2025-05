POL-HRO: Paketstation in Boizenburg aufgebrochen

Boizenburg (ots) -



Mehrere Fächer einer Paketstation haben unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag in Boizenburg aufgebrochen. Offenbar haben die Täter dabei auch mehrere in den Fächern deponierte Postpakete entwendet. An der Packstation in der Ringstraße (nahe Einkaufsmarkt) wurden dem Spurenaufkommen zufolge elf Postfächer aufgebrochen. Allein der angerichtete Sachschaden soll sich ersten Schätzungen zufolge auf circa 2.000 Euro belaufen. Die Anzahl der gestohlenen Paketsendungen ist derzeit noch völlig unklar und muss jetzt erst ermittelt werden. Demnach können auch noch keine Angaben zur Art und zum Umfang des Diebesgutes und zu dessen Schadenshöhe gemacht werden. Die Polizei in Boizenburg (Tel. 038847 6060) ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet um Hinweise zu dem Vorfall.



