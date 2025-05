POL-HST: Hafentage 2025 in Stralsund - Polizei zieht positive Bilanz und lobt Zusammenarbeit der Sicherheitskräfte untereinander

Stralsund (ots) -



Die Stralsunder Polizei blickt insgesamt auf ein gelungenes maritimes Volksfest zurück. Bei den Stralsunder Hafentagen sorgte das Stralsunder Polizeihauptrevier mit eigenen und unterstützenden Kräften des Landesbereitschaftspolizeiamtes sowie der Wasserschutzpolizeiinspektion Stralsund für Sicherheit auf dem Veranstaltungsgelände und im fließenden Verkehr.



Die verstärkte Präsenz durch Fußstreifen, welche die Streifengänge der Sicherheitsdienste ergänzte, wurden insgesamt positiv wahrgenommen. Die Zusammenarbeit mit Veranstalter und weiteren Akteuren war sehr eng. Aus polizeilicher Sicht verlief das Volksfest weitestgehend störungsfrei und friedlich. Gleichwohl kamen die Stralsunder Beamten in Einzelfällen auf dem Gelände zum Einsatz, die wie folgt dargestellt werden:



In der Zeit vom Freitag. dem 23. Mai 2025, 18:50 Uhr, bis zum Sonntag, dem 25. Mai 2025, 06:05 Uhr nahm die Polizei insgesamt acht Körperverletzungsdelikte auf. Hierbei kam es zumeist zu wechselseitigen leichten Körperverletzungen zwischen verschiedenen Gruppen mit unterschiedlichem Alter und Herkunft.



Im Rahmen der Hafentage konnte durch Polizeibeamte ein 53-jähriger Deutscher erkannt werden, auf den ein Haftbefehl ausgestellt war. Bei der Durchsuchung leistete der Mann Widerstand. Es wurde Strafanzeige wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte aufgenommen. Der Haftbefahl wurde realisiert.



Bei einem 44-jährigen Deutschen konnte im Zusammenhang mit einer Durchsuchung nach einem Körperverletzungsdelikt ein Butterfly-Messer sichergestellt werden. Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz aufgenommen.



Ein 43-jähriger Deutscher versuchte offenbar am Sonntag, dem 25. Mai 2025 gegen 06 Uhr eine Musikbox zu beschädigen, im Vorfeld soll er sich bereits aggressiv verhalten haben. Es wurde Strafanzeige wegen des Versuchs der Sachbeschädigung aufgenommen.



Weiterhin kam es seit Donnerstag, dem 22. Mai 2025 zu verschiedenen Verkehrsverstößen im Zusammenhang mit den Hafentagen. So fuhren zwei Pkw und drei E-Scooter-Fahrer unter Beeinflussung von Betäubungsmitteln sowie zwei E-Scooter -Fahrer unter Alkoholeinfluss. Sechs Fahrradfahrer fuhren ebenfalls unter dem Einfluss von Alkohol. Sieben Fahrrad- oder E-Scooter-Fahrer nutzten ihr Mobiltelefon während der Fahrt. Des Weiteren stellte die Polizei sechs weitere Verstöße im Verkehrsgeschehen fest. Entsprechende Anzeigen wurden aufgenommen.



