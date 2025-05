POL-NB: Einbruchsserie nach Durchsuchungen teilweise geklärt

Demmin (ots) -



In Demmin hat Geschäftsleute, Anwohner und die Polizei eine Einbruchsserie beschäftigt, die vermehrt seit Januar im Stadtgebiet für Unruhe gesorgt hat. So wurde unter anderem in Büros, Geschäfte, Handwerksbetriebe, aber auch in Kirchen eingebrochen mit dem Ziel, kleinere und größere Wertgegenstände oder Bargeld zu stehlen.

Die Kripo hat in allen Fällen intensiv ermittelt und mögliche Zusammenhänge erstellt, durch die sich ein Tatverdacht ergab. Zudem hatten Beamte auf Streife das Stadtgebiet insbesondere in den Abend- und Nachtstunden mit Blick auf mögliche Einbrüche bestreift.



Für die Wohnungen der Männer (41, 42 und 49 Jahre alt) wurden Durchsuchungsbeschlüsse aufgrund des dringenden Tatverdachts bei der Staatsanwaltschaft erwirkt. In der vergangenen Woche wurden diese zeitgleich durch Ermittler durchsucht. Dabei konnte sich der Tatverdacht gegen alle drei bestätigen.



Gegen die Männer laufen die Ermittlungen nun weiter wegen des Vorwurfs des besonders schweren Diebstahls. Für welche Einbrüche sie konkret in Frage kommen, müssen die weiteren Ermittlungen und die länger andauernde Spurenauswertung zeigen.



Bei den Durchsuchungen gefundenes, mögliches Diebesgut muss nun nach und nach zugeordnet werden.



Alle drei Tatverdächtigen sind Deutsche.



