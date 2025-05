POL-NB: Polizei sucht dringend bestimmten Zeugen einer Straftat im Lindetal-Center

Neubrandenburg (ots) -



Am 28. März 2025 sind Beamte des Neubrandenburger Polizeireviers auf dem Weg zum Einsatzort im Lindetal-Center auf einen verletzten 21-jährigen Mann gestoßen. Wie sich herausstellte, wurde er kurz zuvor durch einen 27-jährigen Mann im Lindetalcenter im ersten Obergeschoss zunächst verbal und dann mit Fäusten attackiert und mutmaßlich mit einem Messer bedroht. Beide sollen sich kennen. Zu diesem Sachverhalt wurde die Polizei dazugerufen.



Um den Ablauf der Auseinandersetzung besser nachvollziehen zu können, sucht die Kriminalpolizei nach einem konkreten Zeugen. Nach Auswertung der Überwachungsvideos im Lindetalcenter handelt es sich um einen Mann, der am Freitag, 28.03.2025 zwischen 11:36 Uhr und 11:40 Uhr die Rolltreppe vom Erdgeschoss in den ersten Stock nimmt und gezielt auch in Richtung der Auseinandersetzung guckt. Auf der Rolltreppe blickte er zunächst noch auf sein Handy.



Er hatte zu dem Zeitpunkt eine Art Drei-Tage-Vollbart und war komplett dunkel gekleidet, nur an den Turnschuhe hatte er weiße Streifen. Nach aktuellen Kenntnissen folgte er dem verletzten Mann auch ein kleines Stück.



Für die weitere Ermittlungsarbeit können die Aussagen des beschriebenen Zeugen sehr wichtig sein.



Wer sich nun wiedererkennt, wendet sich bitte an das Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter 0395 / 5582 5224 und lässt dort bitte Kontaktmöglichkeiten für die Kriminalpolizei hinterlegen.



Die Beteiligten des Vorfalls im Center sind Deutsche.



