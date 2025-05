POL-HRO: Drei verletzte Personen bei Schwelbrand in Einfamilienhaus bei Lübtheen

Lübtheen (ots) -



Durch einen Brand in einem Einfamilienhaus am Freitagabend in Probst Jesar bei Lübtheen sind drei Bewohner leicht verletzt worden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge kam es gegen 21:40 Uhr in einem Abstellraum zu einem Brand, wodurch der Stromverteilerkasten und ein Hausanschluss beschädigt wurden. Insgesamt wird der Schaden auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Zwei Kinder (3 und 7 Jahre) sowie eine 18-jährige Bewohnerin wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung und Körperverletzung.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Felix Zgonine

Telefon: 03874 411-305

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell