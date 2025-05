POL-HRO: Fahndung nach Zeugin - Wer erkennt diese Frau auf dem Bild?

Schwerin (ots) -



Die Polizei hofft, durch die Veröffentlichung eines Fotos einer unbekannten Zeugin Hinweise auf die Identität und den Aufenthaltsort einer Beschuldigten zu erhalten.



Am 07.03.2025 wurde einer 82-jährigen Frau aus Schwerin die Geldbörse gestohlen. Noch am selben Tag versuchten die Täter, mehrere Hundert Euro vom Konto der Geschädigten abzuheben. Dieser Versuch scheiterte jedoch.



Die Täterin war bei dem Abhebeversuch vermummt und konnte bislang nicht identifiziert werden. Sie wurde von einer weiteren Frau begleitet, die auf dem veröffentlichten Foto abgebildet ist. Auf Beschluss des Amtsgerichts Schwerin wird nun öffentlich nach dieser Zeugin gesucht. Das Bild ist über folgendem Link abrufbar: https://fcld.ly/2025-05-26fahndung



Wer Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort der abgebildeten Person geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Schwerin unter der Telefonnummer 0385 5180-2224, über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



Die Polizei bittet die regionalen Medien, diesen Aufruf sowie die angefügten Bilder zu veröffentlichen. Rundfunksender werden ebenfalls gebeten, die Öffentlichkeitsfahndung auszustrahlen.



