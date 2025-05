POL-NB: Festnahme nach längerer Fahndung

Friedland (ots) -



Am Samstagabend hat die Polizei Neubrandenburg mit Unterstützung des SEK einen 27-jährigen Syrer in einer Wohnung in Friedland festgenommen. Der Zugriff erfolgte gegen 19:15 Uhr. Der Verdächtige befand sich allein in der Wohnung und leistete bei der Festnahme Widerstand, bei dem aber niemand verletzt wurde.



Gegen den mehrfach polizeibekannten Mann lag nach einer Messerattacke im Reitbahnweg (Polizei-Meldung vom 26.02.2025:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5978953) ein Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung von der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg vor. Der Mann war nach der Tat untergetaucht. Nach ihm wurde gefahndet.



Aufgrund von entsprechenden Ermittlungen konnte sein Aufenthaltsort in einer Wohnung in Friedland bekannt gemacht werden und der geplante Zugriff erfolgen. Der Mann befindet sich nun in Untersuchungshaft.



