POL-HST: Mann beschäftigt nach Streit, Unfallflucht und Trunkenheitsfahrt Polizei

Am Freitag, dem 23. Mai 2025, wurde die Polizei gegen 17:00 Uhr nach Lobbe auf der Insel Rügen gerufen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet ein 46-jähriger deutscher Staatsangehöriger mit einem 75-jährigen Deutschen in einen Streit. In dessen Verlauf soll der 46-Jährige den 75-Jährigen tätlich angegriffen haben, wodurch dieser leichte Verletzungen erlitt. Die Verletzungen wurden vor Ort durch Rettungskräfte medizinisch versorgt. Es wurde Strafanzeige wegen des Verdachts der einfachen Körperverletzung aufgenommen.



Im Anschluss entfernte sich der 46-Jährige mit einem Rasentraktor vom Ort des Geschehens. Dabei fuhr er augenscheinlich an dem zwischenzeitlich eingetroffenen Rettungswagen vorbei und touchierte diesen, wodurch Sachschaden entstand. Anschließend verließ der Mann unerlaubt den Unfallort. In der Folge wurden weitere Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.



Gegen 17:40 Uhr wurde der 46-Jährige von Zeugen in Lobbe fahrend auf einem E-Scooter gesehen. Wie sich herausstellte, war das Fahrzeug nicht pflichtversichert. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den Mann wenig später feststellen und kontrollieren. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,12 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt. Gegen den Mann wird nun auch noch wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr sowie wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.



