POL-HRO: Alkoholisierter Autofahrer versursacht Verkehrsunfall und flüchtet durch das Stadtgebiet Wismar

Am 25.05.2025 gegen 17:30 Uhr kam es in der Hansestadt Wismar zu

einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der 21-jährige rumänische

Fahrer sei im Bereich Kreuzung Burgwallcenter rückwärts gegen einen

anderen PKW gefahren, welcher verkehrsbedingt haltend hinter diesem

stand. Dann solle er rasant angefahren sein und habe dabei fast einen

querenden Fußgänger erfasst, der den Zusammenstoß nur durch

Wegspringen verhindern konnte. Die Flucht wurde mit teils stark

überhöhter Geschwindigkeit durch das Stadtgebiet Wismar fortgesetzt.

Durch Hinweise wurde der Polizei bekannt, dass der 21-Jährige auch im

Bereich der Fußgängerzone vom Markt kommend durch die Straßen Hinter

dem Rathaus und Altwismarstraße rücksichtslos gefahren sein soll und

weitere zwei bis drei Passanten durch aktives Wegspringen nicht

erfasst wurden. Inzwischen hatte die Polizei eine weiträumige

Tatortbereichsfahndung aufgenommen und sichtete das gemeldete

Fahrzeug im Bereich Friedenshof und forderten diesen durch das Setzen

von Anhaltesignalen zum Anhalten auf. Diesem kam er nicht und fuhr

frontal auf den mittlerweile ausgestiegenen Polizeibeamten zu, der

durch Wegspringen ebenfalls einen Zusammenstoß verhindern konnte. Es

kam jedoch zur Kollision mit dem Funkstreifenwagen, der leicht

beschädigt wurde. Durch eine weitere Streife konnte der

Fahrzeugführer in der Philipp-Müller-Straße erneut festgestellt

werden. Die erneute Verfolgung in Richtung Hafen verlief in der

Straße Alter Stadthafen erfolgreich. In der weiteren Folge flüchteten

die beiden Insassen zu Fuß. Zunächst konnte der Fahrer durch die

Beamten gestellt werden. Der Beifahrer kehrte zum späteren Zeitpunkt

alleine zum Einsatzort zurück. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme stellte

sich heraus, dass der 21-Jährige mit 1,86 Promille unter dem Einfluss

von Alkohol stand und zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Zur Beweissicherung weiteren Bearbeitung des Strafverfahrens wurde

eine Blutprobeentnahme und der Gewahrsam angeordnet.

Der durch die Unfälle entstandene Sachschaden wird auf 7.000 Euro

geschätzt.



Die Polizei bittet die erwähnten Personen aus der Fußgängerzone

Wismar sowie weitere Personen, die sachdienliche Hinweise geben

könne, sich bei der Polizei in Wismar unter 03841 203 224, der

Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.



Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



