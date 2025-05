POL-HRO: Verkehrsunfall auf regennasser Fahrbahn

A19/Kavelstorf (ots) -



Bei Starkregen hat sich am Sonntagabend (19:30 Uhr) auf der A19

zwischen Kavelstorf und Laage ein PKW mehrfach überschlagen und kam

anschließend auf dem Grünstreifen neben der Fahrbahn zum Stehen.

Dabei wurde der 26-jährige deutsche Fahrer leichtverletzt und zur

weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Am PKW

entstand Sachschaden, der zunächst auf 15.000 Euro geschätzt wurde.

Im Zuge der Unfallaufnahme musste die A19 in Richtung Berlin ca. 30

min voll gesperrt werden. Angesichts des Vorfalls, bei dem der Fahrer

vermutlich aufgrund von Aquaplaning die Kontrolle über sein Fahrzeug

verloren hatte, appelliert die Polizei an alle Kraftfahrer, bei

plötzlich eintretendem Starkregen unbedingt die Geschwindigkeit zu

reduzieren.



Josefin Kurz

Polizeikommissarin

Autobahnverkehrspolizeirevier Dummerstorf



