POL-HRO: Betrunkener Autofahrer leistet Widerstand

Über den Notruf wurde der Polizei am 25.05.2025 gegen 19:00 Uhr ein

Fahrzeug gemeldet, welches in Schlangenlinien fährt. Die Beamten

konnten durch Zielzuweisung den PKW aufnehmen und auf der A20,

Richtung Lübeck, Parkplatz Warnowtal, kontrollieren. Der Verdacht der

Trunkenheitsfahrt sollte sich bestätigen. Demnach war der 59-jährige

Deutsche mit über zwei Promille im öffentlichen Straßenverkehr

unterwegs. Zum Auffinden notwendiger Ausweisdokumente sollte er

durchsucht werden und dabei leistete der 59-Jährige Widerstand. Um

den Widerstand zu brechen wurde der Tatverdächtige zu Boden gebracht

und dabei leichtverletzt. Im weiteren Verlauf wurde eine

Blutprobenentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei geführt.



Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



