POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person auf der B192 (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Am 24.05.2025, gegen 17:00 Uhr, kam es auf der B192 auf Höhe des

Abzweiges zur Müritzklinik zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und

Sachschaden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 75-jähriger Fahrer eines

PKW Opel die B192. Eigenen Angaben zufolge geriet er aufgrund von

Sekundenschlaf mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und stieß

dort seitlich mit einem entgegenkommenden VW Golf zusammen. Der

Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen und wurde durch

Rettungskräfte ins örtliche Krankenhaus gebracht. Der 30-jährige

Golf-Fahrer und die beiden Fahrzeuginsassen wurden durch den

Zusammenstoß nicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr

fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden.

Da bei den beteiligten Fahrzeugen Betriebsstoffe austraten wurden die

Freiwillige Feuerwehr Klink eingesetzt. Auf Weisung der

Staatsanwaltschaft kam zur Klärung der genauen Unfallursache ein

Mitarbeiter der DEKRA zum Einsatz. Während der Unfallaufnahme war die

B192 für ca. dreieinhalb Stunden halbseitig gesperrt. Gegen den

Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der

Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und der Führerschein des

75-Jährigen beschlagnahmt.





