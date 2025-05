POL-NB: Zwei leicht verletzte Personen und hoher Sachschaden nach Unfall unter Alkoholeinfluss auf der B194, Höhe Kittendorf (LK MSE)

PR Malchin (ots) -



Am 24.05.2025 gegen 12:10 Uhr befuhr der 54- jähriger litauischer Fahrzeugführer mit seinem PKW VW die B194 in der Ortschaft Kittendorf aus Richtung Jürgenstorf kommend in Richtung Waren/Müritz. Nach derzeitigen Ermittlungsstand kam er beim Durchfahren einer Rechtskurve, vermutlich unter Nichteinhaltung der zulässigen Geschwindigkeit, nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte in weiterer Folge mit einem im Gegenverkehr befindlichen PKW Skoda einer 36-jährigen deutschen Fahrzeugführerin.

Beide Fahrzeugführer verletzten sich bei dem Zusammenstoß glücklicher Weise nur leicht und wurden zur Behandlung in die Kliniken Neubrandenburg und Demmin gebracht.

An den Fahrzeugen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 45.000,- EUR beziffert.

Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des verursachenden Fahrzeugführers festgestellt. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 2,19 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und entsprechend entnommen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Die Beteiligten Fahrzeuge wurden durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen geborgen.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme sowie Bergung der Beteiligten Fahrzeuge musste die B194 für ca. 2,5 Stunden voll gesperrt werden.



