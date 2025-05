POL-HRO: Kradfahrerin und Sozius bei Unfall leicht verletzt

Pampow (ots) -



Am heutigen Samstag ereignete sich im Bereich Pampow gegen 11:45 Uhr

ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Verkehrsteilnehmerinnen leicht

verletzt wurden.

In Höhe der Kreuzung Eschenweg missachtete nach derzeitigen

Erkenntnissen ein 71-jähriger BMW-Fahrer die Vorfahrt der 40-jährigen

Kradfahrerin. In der weiteren Folge kam es zum Zusammenstoß beider

Fahrzeuge und die Kradfahrerin stürzte. Dabei verletzten sich die

40-jährige Fahrerin, sowie die 12-jährige Sozia leicht. Beide

Verletzten wurden mit einem Rettungswagen ins Schweriner Klinikum

verbracht.

Der Unfallschaden wird auf 8.000 Euro geschätzt.

Das Krad wurde im Anschluss der Unfallaufnahme geborgen.



André Falke

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst



