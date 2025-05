POL-HRO: Unfall an der BAB 20 Anschlussstelle Schönberg und der B 104 mit hohem Sachschaden

Grevesmühlen (ots) -



An der Anschlussstelle der BAB 20 Schönberg aus Richtung Rostock

kommend zur Auffahrt auf die B 104 kam es am Freitagabend des

23.05.2025 gegen 22:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei

beteiligten Fahrzeugen und hohem Sachschaden.

Der 76-jährige Fahrer eines VW T-Roc beachtete im Kreuzungsbereich

nicht die Vorfahrt einer 39-jährigen KIA-Fahrerin und es kam zum

Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Bei dem Unfall erlitt die Fahrerin des KIA einen Schock und wurde zur

weiteren medizinischen Versorgung durch eine Rettungswagenbesatzung

ins Krankenhaus nach Grevesmühlen gefahren.

Zur Absicherung der Unfallstelle erfolgte eine Sperrung der

Autobahnabfahrt der BAB 20 "Schönberg" aus Richtung Rostock kommend

von 22:50 Uhr bis 23:40 Uhr.

Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten geborgen werden.

An der Unfallstelle kamen auch Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr

zum Einsatz.

Der Gesamtschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt.

Die Maßnahmen an der Unfallstelle waren gegen Mitternacht beendet.



