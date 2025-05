POL-NB: Hoher Sachschaden nach Brand zweier Lagerhallen in 17390 Groß Polzin (Landkreis Vorpommern-Greifswald)

Neubrandenburg (ots) -



Am 24.05.2025 gegen 04:20 Uhr teilt die Rettungsleitstelle Vorpommern-Greifswald den Brand einer Lagerhallte in 17390 Groß Polzin mit. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Freiwilliger Feuerwehr konnte eine ca. 250 Quadratmeter große Lagerhalle im Vollbrand festgestellt werden. Die Halle diente Lagerung von Getreide und landwirtschaftlichen Geräten. Durch die Freiwilligen Feuerwehren erfolgten umgehend Löscharbeiten. Die Lagenhalle wurde durch den Brand fast vollständig zerstört. Gegen 08:30 Uhr konnten die Löscharbeiten beendet werden. An der Lagerhalle entstand ein Sachschaden von ca. 100.000 Euro. Zu Beginn der Brandbekämpfung wurde ein weiterer Brand in einer Lagenhalle unweit des ersten Brandortes festgestellt, welcher jedoch noch in der Entstehung durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte. Hier entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Der Kriminaldauerdienst Anklam hat die Ermittlungen an den Brandorten wegen des Verdachtes der Brandstiftung aufgenommen und wird dabei auf Weisung der zuständigen Staatsanwaltschaft durch einen Brandursachenermittler unterstützt.

Zur Brandbekämpfung waren die Freiwilligen Feuerwehren Ziethen, Gützkow, Groß Polzin, Menzlin, Anklam, Klein Bünzow, Schatzin, Lüssow und Ostwin mit insgesamt 85 Kameraden im Einsatz.



Die Polizei bittet um Mithilfe durch die Bevölkerung. Zeugen des Brandes oder Personen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder Tätern geben können, werden gebeten sich im Polizeirevier Wolgast unter 03836-2520 oder über die Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



