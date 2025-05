POL-NB: Brand einer Doppelhaushälfte in Wahlendow (LK Vorpommern-Greifswald)

PR Wolgast (ots) -



Am 23.05.2025, gegen 19:00 Uhr, kam es aus bislang ungeklärter

Ursache zu einem Brand in einer Doppelhaushälfte in Wahlendow. Nach

derzeitigem Kenntnisstand befand sich der 88-jährige deutsche

Hauseigentümer während des Brandausbruchs im Gebäude. Die Söhne des

Hauseigentümers bemerkten das Feuer und wollten ihren Vater aus dem

Haus retten. Aufgrund der sich rasch ausbreitenden Flammen, erlitten

die 63- und 61-jährigen Söhne leichte Verbrennungen im

Gesichtsbereich, Rauchgasvergiftungen und mussten daraufhin das Haus

wieder verlassen.

Durch die zur Brandbekämpfung eingesetzten 50 Kameraden der

Freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Gemeinden, wurde eine Person

tot aus dem Gebäude geborgen. Ob es sich bei dieser um den

Hauseigentümer handelt, kann gegenwärtig nicht gesagt werden, da eine

Identifizierung auf Grund der Verletzungen momentan nicht möglich

ist. Die beiden Leichtverletzten wurden mit Rettungswagen in die

Uni-Klinik Greifswald verbracht.

Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf mindestens 100.000 Euro

geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst aus Anklam hat die Ermittlungen zur Identität

der verstorbenen Person und zur Brandursache aufgenommen. Auf Weisung

der Staatsanwaltschaft kam ein Brandursachenermittler zum Einsatz.

Dieser wird seine Untersuchungen am 24.05.25 fortsetzen.





Holger Bahls

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell