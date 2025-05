POL-NB: Falsche Polizeikontrolle - Polizei sucht Hinweise

Neustrelitz (ots) -



Am 17.05.2025 soll es zu einem fragwürdigen polizeilichen Einsatz zwischen Thurow und Rödlin gekommen sein. Die Kollegen des Polizeihauptreviers Neustrelitz erhielten Kenntnis davon, dass an diesem Tag gegen 20:00 Uhr auf der Verbindungsstraße zwischen Thurow und Rödlin eine Verkehrskontrolle stattgefunden haben soll.



Eine 19-jährige deutsche Fahrzeugführerin wurde auf Höhe der Einmündung Rödlin Ausbau von einer augenscheinlich uniformierten männlichen Person angehalten. Hierzu stellte sich die Person ohne Anhaltekelle auf die Fahrbahn und brachte das Fahrzeug zum Stoppen. Die Person trat an das Fahrzeug heran und fragte die Fahrerin, ohne eine vorherige Belehrung oder Vorstellung, was sie denn falsch gemacht hätte. Ihr wurde eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 20 km/h in der 50er-Zone vorgeworfen. Die 19-Jährige wies den Mann darauf hin, dass es sich bei dem Streckenabschnitt um eine 70er Zone handeln würde und verwies auf das aufgestellte Verkehrsschild Zone 70.



Vor Ort befand sich neben dem Mann noch eine Frau. Sie tauschten sich aus und kurz darauf kam der Mann zurück und fragte die 19-Jährige nach ihrem letztmaligen Drogenkonsum bevor die Weiterfahrt gestattet wurde.



Über den gesamten Zeitraum musste die Hinweisgeberin weder ihren Ausweis, noch ihren Führerschein oder Fahrzeugpapiere vorlegen.



Zu den beiden Personen kann bislang lediglich gesagt werden, dass sie keine Schutzwesten trugen und auf der Vorderseite des Oberteils ein Polizeiaufdruck zu erkennen war. Ein Streifenwagen konnte in der näheren Umgebung ebenfalls nicht festgestellt werden. Am Straßenrand soll ein Fotostativ gestanden haben, auf dem ein kleines Gerät angebracht war.



Die Recherchen im Polizeihauptrevier Neustrelitz und darüber hinaus ergaben, dass zu dieser Zeit an diesem Ort keine Geschwindigkeitsmessungen durch die zuständige Polizei durchgeführt wurden.



Aus diesem Grund geht die Polizei davon aus, dass es sich um "falsche Polizisten" handeln könnte und es eventuell noch mehr Menschen betrifft, die etwas zu den Personen sagen können. Bei möglichen Hinweisen melden Sie sich bitte bei der Polizei in Neustrelitz unter der 03981-2580.



