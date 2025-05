POL-HRO: Diebstahl auf Schweriner Baustelle: Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots) -



Die Polizei ermittelt nach einem Diebstahl aus einem Baucontainer in der Wittenburger Straße in Schwerin und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.



In der Nacht von Mittwoch, dem 21.05.2025 auf Donnerstag, den 22.05.2025, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Baucontainer auf einer dortigen Baustelle. Die Täter entwendeten mehrere hochwertige Werkzeuge, darunter Sägen, Betonschleifer und Bohrmaschinen, sowie Sanitäreinrichtungen. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 5.500 Euro.



Die Polizei Schwerin bittet um Zeugenhinweise. Wer in der benannten Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Umgebung der Wittenburger Straße bemerkt hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0385 580-2224 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Juliane Zgonine

Telefon: 0385 5180-3004

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell