POL-HRO: Fahndung nach Täter - wer kennt diesen Mann?

Die Kriminalpolizei Schwerin fahndet mit Bildern einer Überwachungskamera nach einem unbekannten Täter, der im Januar 2025 die Geldkarte einer Geschädigten unberechtigt benutzt haben soll.



Die Geldkarte sei der 89-jährigen Geschädigten Ende Januar mit weiteren Wertsachen aus der Wohnung entwendet worden. Anschließend sei die Geldkarte für diverse Zahlungen und Abhebungen unberechtigt benutzt worden. Allein in einem Elektronikgeschäft habe der bisher unbekannte Täter Ware im Wert von 1.700EUR erworben. Die Bilder der Überwachungskamera werden auf Beschluss des Amtsgerichts Schwerin veröffentlicht, nachdem umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei Schwerin nicht zur Identifizierung des Tatverdächtigen geführt haben.



Die Bilder können unter folgendem Link abgerufen werden: https://fcld.ly/2025-05-23fahndung



Wer Angaben zu der abgebildeten Person oder deren Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Schwerin (Tel. 0385 5180-2224), der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



