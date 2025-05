POL-HST: Geglückte Betrugsmasche ´Schockanruf´ - Seniorin um mehr als 20.000 Euro betrogen

Rügen (ots) -



Am Mittwoch, den 22. Mai 2025, wurde eine 72-jährige Frau aus dem Bereich der Insel Rügen Opfer eines perfiden Betrugs durch einen sogenannten Schockanruf. Die Täter brachten die Seniorin um einen Bargeldbetrag von über 20.000 Euro.



Nach bisherigen Erkenntnissen erhielt die Frau nachmittags einen Anruf von einer bislang unbekannten Person, die sich als Anwalt ausgab. Der Anrufer teilte der Frau unter massivem emotionalem Druck mit, ihre Tochter habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht, bei dem eine Person ums Leben gekommen sei. Um eine sofortige Inhaftierung der Tochter abzuwenden, müsse eine Kaution in fünfstelliger Höhe hinterlegt werden.



Die Geschädigte wurde daraufhin über einen Zeitraum von rund 90 Minuten am Telefon gehalten. In dieser Zeit erschien ein unbekannter männlicher Täter an ihrer Wohnanschrift und nahm das bereitgestellte Bargeld entgegen. Erst im Nachhinein erkannte die Frau den Betrug und informierte die Polizei.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachtes des Betrugs aufgenommen.



Präventionstipps der Polizei:



- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen - echte

Polizeibeamte fordern niemals Bargeld oder Wertgegenstände zur

Abwendung einer Haft.

- Geben Sie am Telefon keine Details zu familiären oder

finanziellen Verhältnissen preis.

- Legen Sie auf, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig erscheint, und

verständigen Sie die Polizei über die 110.

- Sprechen Sie mit älteren Angehörigen über diese Betrugsmasche -

Aufklärung schützt vor Schaden.

- Nutzen Sie bei Zweifeln stets die offiziellen Kontaktwege Ihrer

örtlichen Polizei.



Die Polizei warnt eindringlich vor dieser weiterhin aktuellen Betrugsmasche und bittet die Bevölkerung um erhöhte Wachsamkeit.

Für weitere Informationen finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de



