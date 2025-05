POL-NB: Auffälliger VW-Multivan gestohlen

Woldegk (ots) -



In Woldegk ist von einem Stellplatz in der Neutorstraße ein blauer VW Multivan gestohlen worden. Das Fahrzeug hat das amtliche Kennzeichen MST-CR75 und hat auf dem Heck einen markanten weißen Aufkleber "Chaos 2.0". Das Auto wurde zuletzt gegen 21:30 Uhr gesehen und heute Morgen gegen 07:20 Uhr als gestohlen bei der Polizei gemeldet. Der Stehlschaden beträgt etwa 15.000 Euro.



Wem das Auto gestern nach 21:30 Uhr aufgefallen ist oder wer sonstige sachdienliche Angaben zum Verbleib des Multivan geben kann, wendet sich bitte an die Einsatzleitstelle der Polizei unter 0395 / 5582 2224.



