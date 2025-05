POL-NB: Zeugen nach Brand einer Gartenlaube gesucht

Neubrandenburg (ots) -



Am Samstag, den 17.05.2025 gegen 18:35 Uhr wurde über den Notruf der Polizei ein Brand einer Gartenanlage im Reitbahnviertel gemeldet. Die Kollegen des Polizeihauptreviers Neubrandenburg konnten einen Brandort zwischen der dortigen Wasserskianlage und dem Reitbahnweg feststellen.



Vor Ort befanden sich mehrere verlassene Gartengrundstücke, wobei auf einem ein Gartenhaus in Flammen stand und bis auf den Grund herunterbrannte. Die Kameraden der Feuerwehr übernahmen die Löscharbeiten.



Es entstand ein Schaden in Höhe von 500,00 Euro.



Die Polizei ermittelt in diesem Fall wegen vorsätzlicher Brandstiftung.



Einen Tag zuvor kam es nur wenige Meter entfernt zu einem Ödlandbrand. Ob diese beiden Taten in Verbindung miteinander stehen, bleibt Bestandteil der laufenden Ermittlungen.



In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach möglichen Zeugen, die am Samstagabend etwas Auffälliges an der beschriebenen Gartenanlage festgestellt haben. Mögliche Hinweise zu Tätern oder dem Tatgeschehen melden Sie bitte bei der Polizei in Neubrandenburg unter der 0395-5582-5224 oder der Onlinewache unter polizei.mvnet.de.



