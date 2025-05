POL-HST: Leichenfund am Ostseestrand von Prerow

Prerow (ots) -



Am heutigen Freitagmorgen wurde die Polizei gegen 08:30 Uhr über den Fund einer angeschwemmten Leiche am Ostseestrand in der unmittelbaren Nähe der Prerower Seebrücke informiert. Neben der DLRG waren auch Polizei und Rettungsdienst im Einsatz. Der Kriminaldauerdienst übernimmt die weiteren Ermittlungen vor Ort.



Ob es sich bei dem Leichnam um den vermissten Schwimmer vom 15.05.2025 handelt, wird derzeit geprüft und ist Gegenstand der Ermittlungen.

Siehe dazu folgende Meldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/6035206



