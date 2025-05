POL-HRO: Polizei stellt zwei alkoholisierte Fahrzeugführer nach Zeugenhinweisen im Landkreis Rostock

Landkreis Rostock (ots) -



Am gestrigen Tag kam die Polizei im Landkreis Rostock bei gleich zwei Fällen von Trunkenheitsfahrten zum Einsatz.



Zunächst erhielt die Polizei in Bad Doberan gegen 19 Uhr Kenntnis über einen offenbar alkoholisierten Fahrzeugführer, der im Bereich Bastorf aufgefallen sei. Demnach stellten Zeugen einen Audi in einem Graben an der L12 am Abzweig Mechelsdorf fest. Der Fahrzeugführer, ein 34-jähriger Ukrainer, versuchte offenbar noch seinen PKW wieder aus dem Graben zu fahren, was nicht zuletzt aufgrund seiner starken Alkoholisierung misslang. Während der polizeilichen Maßnahme wurde der stark torkelnde 34-Jährige zunehmend aggressiv, sodass er durch die eingesetzten Beamten temporär gefesselt werden musste. Im Anschluss wurde eine Verbringung in das Zentralgewahrsam nach Rostock angeordnet, wo auch die Blutprobenentnahme durch einen Arzt erfolgte.



Des Weiteren kam es gegen 21.40 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Gewerbepark Dummerstorf. Nachdem ein LKW-Fahrer ein Zufahrtstor einer ansässigen Firma beim Einfahren touchierte, entferne sich der Fahrzeugführer vom Unfallort ohne den Schaden zu melden. Die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Sanitz konnten den besagten LKW samt Fahrzeugführer kurz darauf parkenderweise im Gewerbegebiet feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 55-jährigen Polen schließlich einen Wert von 1,46 Promille. Aufgrund dessen wurde auch in diesem Fall eine Blutprobenentnahme veranlasst. Der entstandene Sachschaden wird mit 500EUR angegeben.



Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen entsprechender Delikte.



