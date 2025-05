POL-HST: Apfelwurf in Supermarkt - Streit um Preis eskaliert

Sassnitz (ots) -



Am Donnerstag, dem 22. Mai 2025, kam es gegen 17:15 Uhr in einem Supermarkt im Gerhart-Hauptmann-Ring in Sassnitz zu einem tätlichen Angriff auf eine Mitarbeiterin.



Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich ein 61-jähriger deutscher Staatsangehöriger zum Einkaufen in dem Markt. Im Verlauf eines Disputs mit einer 45-jährigen deutschen Angestellten - mutmaßlich aufgrund unterschiedlicher Preisvorstellungen - eskalierte die Situation. Der Mann soll die Mitarbeiterin anschließend mit einem Apfel sowie einem Glas Meerrettich beworfen haben.



Dem Mann wurde ein Hausverbot ausgesprochen. Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.



