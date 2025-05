POL-HRO: Mehrere Unfälle durch Aquaplaning auf den BAB 19 und 20

Rostock (ots) -



Am Donnerstagabend ereigneten sich auf den Autobahnabschnitten der

BAB 19 und 20 im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rostock

mehrere Unfälle durch Aquaplaning.



Um 20:16 Uhr kam auf der BAB 20 im Bereich der Anschlussstelle

Kröpelin in Fahrtrichtung Rostock der 59-jährige Fahrer eines

Mercedes Benz, aufgrund einer den Straßenverhältnissen nicht

angepassten Geschwindigkeit, nach links von der Fahrbahn ab und

kollidierte mit der Mittelschutzplanke. In der weiteren Folge

schleuderte der Pkw über die Fahrbahn und prallte gegen die

Außenschutzplanke.

Der nicht mehr fahrbereite Mercedes musste geborgen werden.

Polizeilich wird der Unfallschaden hier auf über 31.000 Euro

geschätzt.

Der 59-Jährige blieb unverletzt.



Gegen 21:50 Uhr wurde der Polizei ein Unfall auf der BAB 19 kurz vor

der Anschlussstelle Güstrow in Fahrtrichtung Rostock gemeldet.

Hier geriet der 60-jährige Fahrer eines Subaru nach eigenen Angaben

aufgrund von Aquaplaning nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte

mit der Mittelschutzplanke, drehte sich anschließend und stieß in der

weiteren Folge gegen die Außenschutzplanke.

Die Insassen im Fahrzeug blieben unverletzt. Der Pkw war im Anschluss

nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden.

Der Unfallschaden wird auf 18.000 Euro geschätzt.



Ein weiterer Unfall ereignete sich während einer Starkregenphase

gegen 22:15 Uhr auf der BAB 20 ca. 2 km vor der Anschlussstelle

Kröpelin in Fahrtrichtung Rostock.

Die 44-jährige Fahrerin eines VW SUV kam hier ebenfalls in Folge von

Aquaplaning nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der

Außenschutzplanke.

Das Fahrzeug blieb fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf

7.500 Euro geschätzt.



Bereits gegen 16:15 Uhr ereignete sich ein weiterer Unfall mit hohem

Sachschaden auf der BAB 19 kurz vor der Anschlussstelle Krakow am See

in Fahrtrichtung Berlin.

Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet der 60-jährige Fahrer mit einer

Sattelzugkombination wegen gesundheitlicher Probleme nach rechts von

der Fahrbahn ab und beschädigte in der weiteren Folge über 150m

Leitplanke.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den leichtverletzten 60-Jährigen

zur weiteren medizinischen Versorgung ins Güstrower Klinikum.

Der Unfallschaden wird hier auf 46.000 Euro geschätzt.

Zur Bergung des Sattelzuges musste die Lastspur der BAB 19 bis ca.

20:40 Uhr gesperrt werden.



André Falke

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell