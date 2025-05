LWSPA M-V: Ergänzungsmeldung zum Sachverhalt Frachtschiff mit Grundberührung vor dem Seehafen Mukran

Sassnitz (ots) -



Am 22.05.2025 gegen 05:20 Uhr kam es vor dem Fährhafen Mukran durch das im Zulauf befindliche und unter norwegischer Flagge fahrende Frachtschiff "Iberica Knutsen" zu einer Grundberührung.

Im Rahmen der Unfalluntersuchung wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den verantwortlichen Schiffsführer eingeleitet.

Eine Festlegeverfügung wurde ausgesprochen, bis die Untersuchungen an Bord, bzw. die Begutachtung des Schiffsrumpfes abgeschlossen sind. Die Wasserschutzpolizei Sassnitz führt die weiter andauernden Ermittlungen zur Ursache und Hergang des Vorfalls.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Pressestelle

Telefon: 038208/887-3112

E-Mail: presse@lwspa-mv.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Wasserschutzpolizeiinspektion Sassnitz

Telefon: 038392/3080

Fax: 038392/30851

E-Mail: wspi-sassnitz@lwspa-mv.de

www.facebook.com/WasserschutzpolizeiMV/





Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell