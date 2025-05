POL-HRO: Mann stirbt nach Kollision mit Straßenbahn

Rostock (ots) -



Am heutigen Nachmittag ereignete sich in Rostock-Dierkow ein

Verkehrsunfall, bei dem ein 86-jähriger Rostocker von einer

Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt wurde.



Nach derzeitigem Stand der laufenden Ermittlungen überquerte der Mann

gegen 14:00 Uhr die Straßenbahngleise in der Hinrichsdorfer Straße

auf Höhe des Hölderlinwegs. Dabei wurde er von einer Straßenbahn

erfasst. Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch die

Einsatzkräfte verstarb der Mann am Unfallort.



Die Rostocker Kriminalpolizei hat die Ermittlung zur Klärung der

Unfallursache aufgenommen. Ein Sachverständiger der Dekra wurde zur

Unterstützung hinzugezogen.



Mirco Kurzhals

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



