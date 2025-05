POL-ANK: Polizeieinsatz an Torgelower Schule

Torgelow (ots) -



Im Laufe des heutigen Vormittags kam es an einer Gesamtschule in Torgelow zu einem Polizeieinsatz. Grund hierfür war das Mitführen eines verbotenen Gegenstandes durch einen deutschen Schüler.



Durch umsichtiges und vorbildliches Verhalten von Schülern und Lehrern konnte die Polizei verständigt und mögliche Gefahren konnten verhindert werden.



Der Gegenstand wurde sichergestellt. Es wurde Strafanzeige wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten sowie des Verstoßes gegen das Waffengesetz aufgenommen.



