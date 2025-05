POL-HST: Brände in Bergen auf Rügen - Zeugen gesucht

Bergen auf Rügen (ots) -



Die Polizei und Feuerwehr der Stadt Bergen auf Rügen mussten in den vergangenen Tagen mehrfach ausrücken, weil es brannte.



Am Sonntag, dem 18. Mai 2025 um 03:50 Uhr, brannten in der Stralsunder Straße von Bergen Papiertonnen. Nur fünf Minuten später, am 18. Mai 2025, um 03:50 Uhr wurde eine brennende Papiertonne in der Breitsprecherstraße gemeldet.



Am gestrigen Mittwoch, dem 21. Mai 2025, um 23:50 Uhr ging ebenfalls die Meldung über brennende Mülltonnen in der Störtebekerstraße ein. Im der gleichen Nacht, bereits am Donnerstag, dem 22. Mai 2025, um 00:40 Uhr brannten mehrere Müllcontainer in der Stralsunder Straße. Nicht mal eine Stunde später, um 01:20 Uhr entdeckten Polizeibeamte im Rahmen ihrer Streifentätigkeit ebenfalls eine brennende Mülltonne. Der Brand wurde durch den im Streifenwagen befindlichen Feuerlöscher gelöscht.



Bei allen Bränden war auch die Feuerwehr im Einsatz. Personen kamen bei den Bränden nicht zu Schaden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.300 Euro.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.



Wer relevante Angaben machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Bergen auf Rügen unter der Telefonnummer 03838 8100 oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de sowie jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



