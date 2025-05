POL-HRO: Mehrere verletzte Personen bei Zusammenstoß zweier PKW in Hagenow-Heide, darunter auch eine Fußgängerin

Details anzeigen Ein PKW wurde durch den Unfall auf den Gehweg geschleudert. Ein PKW wurde durch den Unfall auf den Gehweg geschleudert.

Hagenow (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Hagenow-Heide wurden fünf Personen verletzt, zwei davon schwer. Aus bislang ungeklärter Ursache stießen gegen 14:00 Uhr in der Hagenower Straße zwei Autos frontal zusammen, wodurch eine 68-jährige Fahrzeugführerin und ihr 78-jähriger Ehemann auf dem Beifahrersitz schwerverletzt wurden. Der entgegenkommende 20-jährige Autofahrer blieb unverletzt, jedoch wurden seine zwei Mitfahrer leichtverletzt. Durch den Zusammenstoß wurde der PKW der 68-Jährigen auf den angrenzenden Gehweg geschleudert, der mit einer 65-jährigen Fußgängerin mit Kinderwagen kollidierte. Durch den Sturz verletzte sich die 65-Jährige leicht. Außerdem kippte der Kinderwagen mit dem 10-monatigen Kleinkind um, das dabei aber offenbar unverletzt blieb. Alle beteiligten Personen wurden mit den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren in Folge der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Zuge der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen musste die Ortsdurchfahrt der L 04 bis etwa 16:30 Uhr zeitweise voll gesperrt werden. Die Polizei hat vor Ort den Verkehrsunfall aufgenommen und ermittelt nun zur genauen Unfallursache. Nach ersten Erkenntnissen könnte der 20-Jährige gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen haben, was letztlich zum Zusammenstoß führte. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 61.000 Euro.



