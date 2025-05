POL-HRO: Schwer verletzte Radfahrerin nach Verkehrsunfall in Bad Doberan

Bad Doberan/ Landkreis Rostock (ots) -



Am gestrigen Nachmittag ereignete sich gegen 14:15 Uhr auf der L13 in Bad Doberan ein Verkehrsunfall, bei dem eine 59-jährige Fahrradfahrerin schwer verletzt wurde.



Laut vorliegenden Erkenntnissen befuhr eine 45-jährige Frau mit ihrem VW die Schwaaner Chaussee in Fahrtrichtung Alexandrinenplatz. Zeitgleich befuhr eine 59-Jährige mit ihrem E-Bike den vorhandenen Radweg in gleicher Fahrtrichtung. Auf Höhe der Einmündung zum Eickhöfer Weg befuhr die Radfahrerin dann plötzlich die Schwaaner Chaussee und wechselte sodann auf die rechte Fahrspur. Dabei beachtete sie den fließenden Verkehr nicht und schnitt die Fahrbahn der VW-Fahrerin. Diese bemerkte die Radfahrerin erst kurz vor dem Zusammenstoß und versuchte noch nach rechts auszuweichen und eine Gefahrenbremsung durchzuführen. Trotzdem ließ sich ein Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmerinnen nicht vermeiden, wobei die 59-jährige Radfahrerin schwer stürzte. Mit Verdacht auf Verletzungen im Wirbelsäulenbereich wurde die Verletzte dann in die Uniklinik nach Rostock verbracht.



Der entstandene Sachschaden wird mit 2.100EUR angegeben. Die Kriminalpolizei nimmt die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang auf.



