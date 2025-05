LWSPA M-V: Frachtschiff

Waldeck/Sassnitz (ots) -



Am 22.05.2025 gegen 05:20 Uhr kam es vor dem Seehafen Mukran durch ein sich im Zulauf befindliches Frachtschiff zu einer Grundberührung. Das Seeschiff konnte unter Zuhilfenahme mehrerer Schlepper sicher auf die Reede Sassnitz verholt werden. In diesem Zusammenhang kam es zu keinerlei Personenschäden. Der Verlust von Ladung und Umweltbeeinträchtigungen sind nicht zu verzeichnen. Die Wasserschutzpolizei Sassnitz hat die Ursachenermittlung an Bord des Frachtschiffes übernommen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Pressestelle

Telefon: 038208/887-3112

E-Mail: presse@lwspa-mv.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Pressesprecherin

Petra Kieckhöfer

Telefon: 038208 - 887-3140

E-Mail: presse@lwspa-mv.de

www.facebook.com/WasserschutzpolizeiMV/





Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell