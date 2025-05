POL-HRO: Brand eines Sperrmüllhaufens in Rostock - Groß Klein verursacht weitere Schäden

Rostock - Groß Klein (ots) -



Gegen 23:15 Uhr erhielt die Polizei am späten Mittwochabend des

21.05.2025 die Information über den Brand eines Sperrmüllhaufens im

Rostocker Schiffbauerring.

Kameraden der Berufsfeuerwehr Rostock löschten das Feuer. In Folge

des Brandes wurden zusätzlich ein Baum, ein Verkehrszeichen, zwei

Müllcontainer und ein in dem Bereich parkender Ford Fiesta

beschädigt.

Polizeilich wird der Sachschaden auf 3.000 Euro geschätzt.

Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes sicherten Spuren am Brandort.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der

Sachbeschädigung durch Feuer gegen Unbekannt.



Hinweise zum Täter und der Tat nehmen das Polizeirevier in

Rostock-Lichtenhagen unter der TelNr.: 0381-77070 oder jede andere

Polizeidienststelle entgegen. Zur Mitteilung von Hinweisen kann zudem

die Onlinewache auf der Homepage der Landespolizei M-V unter

www.polizei.mvnet.de genutzt werden.



