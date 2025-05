POL-NB: Auto touchiert LKW und gerät in Gegenverkehr

Altentreptow (ots) -



Heute Mittag gegen 11:55 Uhr ist eine 67-Jährige auf der Landesstraße 35 zwischen Altentreptow und Neddemin mit ihrem Fahrzeug vermutlich aufgrund von Sekundenschlaf in den Gegenverkehr geraten. Sie touchierte zunächst einen vor ihr fahrenden LKW und stieß dann auf der gegenüberliegenden Fahrbahn seitlich mit einen entgegenkommenden Auto zusammen, bevor sie in den Leitplanken zum Stehen kam.



Die Verursacherin wurde mit leichten Verletzungen ins Klinikum gebracht. Der 65-jährige Fahrzeugführer im Auto auf der Gegenfahrbahn erlitt leichte Verletzungen. Der 23-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt.



Es waren mehrere Streifenwagen für die Verkehrsregulierung und die Unfallaufnahme im Einsatz. Beide PKW wurden abgeschleppt. Die Behinderungen auf der Strecke durch den Unfall dauerten etwa zwei Stunden.



Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 43.000 Euro.



Verursacherin und LKW-Fahrer sind Deutsche, der Fahrer aus dem Auto im Gegenverkehr Libanese.



Rückfragen bitte an:



Claudia Berndt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell