Öffentlichkeitsfahndung: Polizei fahndet mit Lichtbildern nach einem Straftäter

Details anzeigen Wer kennt diesen Täter? Wer kennt diesen Täter?

Die Kriminalpolizei Ludwigslust fahndet mit Bildern einer Überwachungskamera nach einen unbekannten Täter, der im September 2024 unberechtigt Geld vom Konto einer Geschädigten abgehoben haben soll.

Am Morgen des 13.09.2024 ging eine 65-jährige Frau auf dem Gehweg an der Rudolf-Tarnow-Straße in Ludwigslust, als ein bislang unbekannter Radfahrer von hinten ihre Handtasche ergriff und davonfuhr. Kurze Zeit später habe ein Mann mit einer EC-Karte aus der Handtasche des Opfers unberechtigt Bargeld in Höhe von insgesamt 5.000 Euro von ihrem Konto abgehoben.

Nachdem umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei Ludwigslust nicht zur Identifizierung des Tatverdächtigen geführt haben, wird auf Beschluss des Amtsgerichts Schwerin nach der Person mittels Bildern gefahndet.

Wer Angaben zu der abgebildeten Person oder deren Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei Ludwigslust (Tel. 03874-4110), der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.