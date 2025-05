POL-HRO: Polizei ermittelt gegen 16-Jährigen - TikTok Videos führen zum Einsatz von Polizei und Feuerwehr

Schwerin (ots) -



Die Polizei hat Ermittlungen gegen einen 16-jährigen Jugendlichen aufgenommen, der gestern Nachmittag mutmaßlich durch das Nachahmen eines Videos der Plattform TikTok einen Brand verursacht hat. Dem Jugendlichen wird nun fahrlässige Brandstiftung vorgeworfen.



Gegen 13:10 Uhr habe der Schüler in der Rahlstedter Straße Pollen angezündet. Diese wurden vom Wind verweht und setzten ein trockenes Buschwerk in Brand. Das Feuer breitete sich schnell aus und ließ den Busch nahezu vollständig niederbrennen. Ein angrenzender Kiosk wurde durch Rußablagerungen in Mitleidenschaft gezogen.



Drei Mitarbeiterinnen der angrenzenden Schule begannen das Feuer zu löschen. Die Feuerwehr war ebenfalls im Einsatz. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.



Die Polizei warnt vor den Gefahren solcher Online-Videos, die zu riskantem oder strafbarem Verhalten verleiten können. In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei insbesondere an Eltern, mit ihren Kindern über die Risiken und Folgen solcher Aktionen zu sprechen.



Aufklärung über Online-Trends:



Sprechen Sie regelmäßig mit Ihren Kindern über ihre Aktivitäten im Internet, insbesondere in sozialen Netzwerken. Informieren Sie sich über aktuelle Trends. Erklären Sie die potenziellen Gefahren und rechtlichen Konsequenzen. Ermutigen Sie Ihre Kinder, kritisch zu hinterfragen, welche Inhalte sie konsumieren und nachahmen.



Gefahren durch Feuer:



Machen Sie Ihrem Kind bewusst, wie schnell Feuer außer Kontrolle geraten kann und welche verheerenden Folgen dies haben kann.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Juliane Zgonine

Telefon: 0385 5180-3004

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell