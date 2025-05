POL-HST: Mann greift zu Messer bei Verkehrskontrolle

Glowe (ots) -



Am Mittwoch, dem 21. Mai 2025 um 07:20 Uhr fuhr ein 41-jähriger polizeibekannter polnischer Staatsbürger augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol mit seinem Volkswagen durch die Ortschaft Glowe auf der Insel Rügen.



Als die Polizeibeamten versuchten ihn anzuhalten, floh er mit hoher Geschwindigkeit, konnte aber nach kurzer Zeit gestoppt werden. Eine Kontrolle des Atemalkohols ergab einen Wert von 1,88 Promille. Im Rahmen der Durchsuchung des Mannes leistete der 41-jährige Mann Widerstand und griff in der weiteren Folge zu einem Einhandmesser. Ein Angriff konnte durch die Polizeibeamten abgewehrt werden, diese wurden glücklicherweise nicht verletzt.



Der Mann ist offenbar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobenentnahme angeordnet sowie durchgeführt. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.



Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, des Verstoßes gegen das Waffengesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr aufgenommen.



