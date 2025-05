POL-HRO: Schwelbrand in einem Reihenhaus löst Feuerwehr- und Polizeieinsatz in Krakow am See aus

Krakow am See/Landkreis Rostock (ots) -



Am heutigen Morgen kam es zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei in Krakow am See im Landkreis Rostock.



Gegen 07:40 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über Rauchentwicklung in einem Reihenhaus in der Großen Wasserstraße. Offenbar kam es vor Ort zu einem Schwelbrand im Bereich eines Holzfußbodens. In dem Reihenhaus selbst finden gegenwärtig Sanierungsarbeiten statt. Die ebenfalls alarmierten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr konnten den Schwelbrand löschen, mussten aber einen Teil des Holzfußbodens heraustrennen.



Ob ein technischer Defekt oder fahrlässiges Handeln für den Brand ursächlich gewesen sein könnte, ist nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Diesbezüglich kommt auch eine Brandermittlerin der Kriminalpolizei zum Einsatz.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000EUR geschätzt. Abschließend ist hinzuzufügen, dass niemand durch den Schwelbrand verletzt wurde.



