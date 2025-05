POL-ANK: Trunkenheitsfahrt durch aufmerksamen Zeugen beendet

Seebad Bansin (ots) -



Am 20.05.2025 wurde der Polizei gegen 12:00 Uhr eine Trunkenheitsfahrt im Seebad Bansin bekannt.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete zuvor wie ein Pkw BMW von der Dorfstraße Bansin auf den Bahnhofsvorplatz fuhr. Hier sei die Fahrzeugführerin mehrfach im Karree gefahren und habe unter anderem wiederholt versucht zu wenden. Da für den Zeugen zunächst nicht abschätzbar war, ob die Fahrzeugführerin alkoholisiert ist oder eventuell einen medizinischen Notfall hat, begab er sich zu dem Pkw, sprach die Fahrerin an und wählte zudem den Notruf.



Als die Beamten vor Ort eintrafen, wurde mit der 57-jährigen deutschen Fahrerin des BMW eine Atemalkoholkontrolle durchgeführt. Diese ergab eine Alkoholisierung von 3,84 Promille.

Der Führerschein der 57-Jährigen wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt wurde untersagt. Eine Prüfung der Fahrtauglichkeit ihres 60-jährigen deutschen Beifahrers ergab, dass auch dieser stark alkoholisiert war. Da beide nicht mehr in der Lage waren, den BMW zu fahren, wurden die Fahrzeugschlüssel zur Gefahrenabwehr sichergestellt.



Die 57-jährige Hessin erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.



Alkohol am Steuer kann jedoch nicht nur rechtliche Konsequenzen, wie eine Ordnungswidrigkeit oder ein Strafverfahren nach sich ziehen. Im vorgenannten Sachverhalt wurde glücklicherweise niemand verletzt, dies ist jedoch nicht immer der Fall. Unter dem Einfluss von Alkohol passieren täglich Unfälle, bei denen Menschen verletzt oder gar getötet werden.

Ein verantwortungsbewusster Umgang mit Alkohol, gerade in Zusammenhang mit der Teilnahme am Straßenverkehr, ist daher immens wichtig und kann Leben retten.



