POL-HRO: Täter stehlen orangefarbenen Stabmattenzaun von einem Kabelhaus an der BAB20

Unbekannte Täter entwendeten etwa 25m Stabmattenzaun von einem Kabelhaus an der BAB20 Anschlussstelle Tessin. Während die orangefarbenen Zaunfelder am vergangenem Freitagvormittag noch vorhanden waren, musste am gestrigen Morgen festgestellt werden, dass mehrere Felder der Umfriedung abmontiert und gestohlen wurden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500EUR. Da der Abtransport der Zaunelemente einen gewissen logistischen Aufwand bedarf, bittet die Polizei um Unterstützung aus der Bevölkerung, sofern verdächtige Personen- oder Fahrzeugbewegungen in Tatortnähe festgestellt wurden bzw. der orangefarbene Zaun anderenorts aufgefallen ist.



Die zuständige Kriminalpolizei in Sanitz führt nun die weiteren Ermittlungen.



