POL-HRO: 39-Jähriger Rostocker stoppt alkoholisierte Autofahrerin nach Unfall

Dank des couragierten Eingreifens eines 39-jährigen Zeugen konnte am Dienstagabend im Stadtteil Dierkow eine unter Alkoholeinfluss stehende Autofahrerin nach einem Verkehrsunfall an der Weiterfahrt gehindert werden.



Gegen 17:00 Uhr beobachtete der Mann, wie eine 40-jährige Rostockerin beim Rückwärtsrangieren mit ihrem Fahrzeug gegen ein anderes Auto stieß. Anschließend soll die Frau versucht haben, ihre Fahrt fortzusetzen. Der Zeuge reagierte umgehend, hielt die Autofahrerin fest und alarmierte die Polizei.



Die Beamten stellten nicht nur Hinweise auf einen vorangegangenen Alkoholkonsum fest, sondern entdeckten auf der Rücksitzbank auch ein zweijähriges Kind. Ein Atemalkoholtest ergab vor Ort einen Wert von 3,5 Promille, sodass eine Blutprobenentnahme angeordnet wurde. Das Kind wurde in die Obhut einer Bezugsperson übergeben.



Gegen die Frau wurde u.a. ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.



Die Polizeiinspektion Rostock bedankt sich in diesem Zusammenhang ausdrücklich bei dem Zeugen, der durch sein schnelles und umsichtiges Handeln eine Weiterfahrt der alkoholisierten Deutschen verhindern konnte.



