POL-HRO: Kinder werfen Blitzknaller und verursachen Flächenbrand in Kronskamp

Landkreis Rostock/Kronskamp (ots) -



Am gestrigen Nachmittag beschäftigte ein Flächenbrand Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei in Kronskamp im Landkreis Rostock.



Gegen 15:40 Uhr wurde die Polizei Bützow durch einen Zeugen über das Brandgeschehen im Bereich einer Böschung im Graf-Zeppelin-Ring informiert. Den ebenfalls alarmierten Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr gelang es den Brand zeitnah zu kontrollieren. Nach vorliegenden Angaben sei eine Fläche von circa 200 Quadratmetern durch die Flammen beschädigt worden. Informationen zur entstandenen Schadenshöhe liegen indes nicht vor.



Auslöser für die Entzündung seien laut Angaben des Zeugen so genannte Blitzknaller gewesen, welche durch Kinder geworfen wurden. Die drei durch den Zeugen beschriebenen Mädchen im Alter von 12 bis 15 Jahren wurden durch die Beamten noch im Umfeld des Brandortes angetroffen. Bevor die Kinder schließlich ihren Eltern übergeben werden konnten, stellten die Polizisten im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen weitere Blitzknaller bei ihnen fest. Diese pyrotechnischen Erzeugnisse wurden sichergestellt.



Die weiterführenden Ermittlungen aufgrund des Verdachts der Sachbeschädigung durch Feuer obliegen der Kriminalpolizei.



