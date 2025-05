POL-NB: Räuberischer Diebstahl in Stralsund- Täter durch Polizei gestellt (LK V-R)

Stralsund (ots) -



Am 20.05.2025 gegen 16: 50 Uhr kam es in einem Schuhgeschäft in der Rostocker Chaussee in 18437 zu einem räuberischen Diebstahl. Nach derzeitigen Ermittlungsstand begab sich der 41 jährige deutsche Tatverdächtige in das Schuhgeschäft. Hier entnahm er dann ein Paar Schuhe aus einem Schuhkarton, entfernte die Diebstahlsicherung und zog die Schuhe dann an. Seine "alten" Schuhe legte er in den nun leeren Schuhkarton und beabsichtigte dann das Geschäft zu verlassen, ohne jedoch die Schuhe zu bezahlen. Daraufhin wurde er durch mehrere Mitarbeiter auf diesen Umstand angesprochen und zur Übergabe der Schuhe aufgefordert. Der Tatverdächtige zeigte sich jedoch komplett uneinsichtig und bedrohte die Mitarbeiten verbal. Im weiteren Verlauf wurde ein Mitarbeiter, welcher den Tatverdächtigen am Verlassen des Geschäftes hindern wollte, bei Seite gestoßen. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige mit seinem Diebesgut. Daraufhin wurde durch die Mitarbeiter die Polizei verständigt. Durch das Polizeihauptrevier Stralsund wurden umgehend mehrere Funkstreifenwagen zum Einsatz gebracht. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte der Tatverdächtige festgestellt werden. Im Rahmen der Sachverhaltsklärung wurde festgestellt, dass der Tatverdächtige bereits einschlägig wegen ähnlich gelagerter Sachverhalte polizeibekannt ist. Auch stand er unter Einwirkung von Alkohol. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Das Diebesgut im Wert von ca. 60 Euro wurde beim Tatverdächtigen festgestellt und an die Mitarbeiter des geschädigten Geschäftes übergeben. Personen wurden nicht verletzt. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls und Bedrohung eingeleitet. Der Tatverdächtige musste den Heimweg mit seinen alten Schuhen antreten.



Im Auftrag



Sebastian Meinhardt

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell