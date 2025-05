POL-HRO: Sachbeschädigung auf Bauhof in Malliß: Täter auf Videoüberwachung erkennbar

Malliß (ots) -



Am vergangenen Wochenende sollen auf dem Betriebsgelände des Bauhofes in Malliß zwei PKW und ein Anhänger der Freiwilligen Feuerwehr mutwillig beschädigt worden sein. Die mutmaßlichen Täter konnten mittels der installierten Videoüberwachung aufgezeichnet werden. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich Täter am Samstagabend widerrechtlich Zutritt zum umfriedeten Firmengelände in der Ludwigsluster Straße verschafft. Auf diesem wurden Fensterscheiben zweier Autos sowie ein Löschanhänger einer Jugendfeuerwehr beschädigt. Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung aufgenommen. Im Zuge der Beweissicherung wurden auch die Aufnahmen der installierten Überwachungskameras sichergestellt. Aufgrund der qualitativ guten Videosequenzen habe der Geschädigte zwei strafunmündige Jungs (beide über 10 Jahr alt) widererkennen können, die nun für die Tat in Frage kommen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt.



