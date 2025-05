POL-NB: Verkehrsunfall auf der K56

Friedland (ots) -



Am 20.05.2025 kam es gegen 11:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Transporter mit Anhänger und einem PKW am Ortseingang Brohm aus Lübbersdorf kommend aufgrund eines Vorfahrtsverstoßes. Die 66-jährige Autofahrerin kam schwerverletzt mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der 44-jährige Fahrzeugführer des LKW blieb unverletzt. Die beiden Fahrzeuge waren aufgrund der Kollision nicht mehr fahrbereit und wurden geborgen. Es entstand ein Schaden von circa 25.000 Euro.



