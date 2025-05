POL-NB: Großes Geschäft in Tiefgarage

Neubrandenburg (ots) -



Am Montagabend gegen 19:25 Uhr wurde der Polizei eine männliche Person in einem Einkaufszentrum in der Oststadt gemeldet, die dort Besucher anpöbeln solle. Eine Mitarbeiterin erkannte den Mann wieder und erklärte der Polizei, dass der Mann aus ähnlichen Gründen bereits ein Hausverbot für das Center hätte. Hierbei handelt es sich um einen 36-jährigen Deutschen. Als die Beamten vor Ort eintrafen, war der Mann nicht mehr da, jedoch verrichtete er zuvor noch seine Notdurft in der dortigen Tiefgarage. Es wurde eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung erstattet.



Kurze Zeit später, gegen 20:10 Uhr, konnten die Kollegen des Polizeihauptreviers Neubrandenburg den Mann im Zuge eines anderen Sachverhaltes feststellen. Auch hier wurde die Polizei darüber informiert, dass der Mann in einem Geschäft im Juri-Gagarin-Ring schlafen soll, obwohl auch hier bereits ein Hausverbot bestehe. Der Mann wurde angetroffen und aus dem Geschäft begleitet.



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell