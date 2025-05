POL-NB: Verkehrsunfall führt zu längerer Straßensperrung

Groß Below (ots) -



Auf der Landesstraße 35 auf Höhe Groß Below hat es gegen 10:20 Uhr einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Nach derzeitiger Kenntnis soll der 44-jährige Motorradfahrer in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten sein und stieß dann mit einem Auto frontal zusammen. Der Kradfahrer wurde schwerverletzt, die 25-jährige Autofahrerin kam ebenfalls mit Verletzungen ins Klinikum.



Die Straße musste für knapp drei Stunden gesperrt werden. Ein Dekra-Gutachter kommt am Unfallort zum Einsatz. Beide Fahrzeuge werden abgeschleppt.



Die Beteiligten sind Deutsche.



Rückfragen bitte an:



Claudia Berndt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell